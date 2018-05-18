وصول قافلة مستلزمات طبية من الأردن وإسعافات لنقل جرحى

وصلت قافلة مستلزمات طبية من الأردن إلى قطاع غزة، بعد ظهر اليوم، عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وبحسب ما قاله ما يسمى منسق أعمال الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، فإن 3 سيارات إسعاف أردينة وصلت قطاع غزة لنقل 11 جريحًا أصيبوا خلال مسيرات العودة، بالإضافة إلى 10 مرافقين للعلاج في مشافي الأردن.

وأوضح المنسق أن ذلك تم بالتنسيق مع الممثلين الأردنيين في غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد 111 مواطناً، وإصابة 13 ألف آخرين بينهم أعداد كبيرة من الحالات الخطيرة، منذ 30 مارس وحتى يومنا هذا.