بدء توافد الجماهير للمشاركة في جمعة الوفاء للشهداء والجرحى

بدأ المتظاهرون السلميون بالتوافد لمخيمات العودة للمشاركة في جمعة الوفاء للشهداء والجرحى على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، قد أطلقت على الجمعة الثامنة لمسيرة العودة وكسر الحصار، جمعة الوفاء للشهداء والجرحى. رداً على مجزرة الاحتلال بحق المتظاهرين يوم الاثنين الماضي والتي ذهب ضحيتها 63 شهيداً وأكثر من 3000 جريح.

وأفاد مراسلنا، أن المتظاهرين فور وصولهم بدأوا بإشعال الإطارات المطاطية "الكوتشوك" واطلاق الأطباق الورقية باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وأوضح، أن اندلع حريق كبير في موقع ناحل عوز العسكري الإسرائيلي جراء سقوط طائرة ورقية في المكان، وشاهد ألسنة النيران تندلع في المكان.