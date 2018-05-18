لجنة الامداد الايرانية تقيم افطارا لآلاف للفلسطينيين داخل مخيمات العودة شرق غزة

أقامت لجنة الامداد الخيرية الايرانية افطارا للمئات من الفلسطينيين في مخيمات مسيرة العودة شرق مدينة غزة في أول أيام شهر رمضان دعما وإسنادا للفلسطينيين المحاصرين.

وقال وائل كراز المشرف على مشروع الوجبات الرمضانية أن لجنة دعم الامام الخميني وبرعاية من اتحاد علماء المقاومة الاسلامية ستنظم إفطارات جماعية لآلاف الفلسطينيين المحاصرين والثائرين داخل مخيمات العودة في مدن قطاع غزة مؤكدا ان هذا الافطار في اليوم الاول من شهر رمضان المبارك يأتي في هذا السياق.

وأكد كراز ان الإفطارات ستستمر طوال شهر رمضان المبارك بمعدل 11 ألف وجبة رمضانية في اليوم الواحد بمعدل 300 ألف وجبة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار كراز ان إيرن حاضرة في كل الفعاليات وهي الدولة الوحيدة التي تقف بجانب الفلسطينيين فتدعم صموده وتسانده في الوقت الذي تسعى الدول العربية للهرولة مع الاحتلال الصهيوني والتطبيع معه.

واكد ان المشروع الخيري سيتضمن توزيع على عوائل الفقراء والمساكين وعوائل الشهداء والجرحى

فيما وجه عدد الشبان الفلسطينيين الذين حضروا الافطار داخل مخيمات العودة التحية للجمهورية الاسلامية الايرانية ولجنة الامداد الإيرانية واتحاد علماء المقاومة الاسلامية على جهودهم في دعم ومساندة الفلسطينية لاسيما الشبان الثائرين في مخيمات العودة قرب الشريط الحدودي.







