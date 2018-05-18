صحيفة ألمانية تفصل فنان كاريكاتور رسم نتنياهو حاملا صاروخا

فصلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، فنان الكاريكاتور ديتر هانتسيش عن العمل بتهمة معاداة اليهودية، إثر رسمه رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو.

وإثر حملة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الألمانية، اضطر رئيس تحرير الصحيفة ولفغانغ كراتش إلى تقديم اعتذار عن الرسم الكاريكاتوري، الذي يظهر فيه نتنياهو مرتديا ملابس مغنية البوب "الإسرائيلية" نيتا (التي فازت مؤخرا بجائزة مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن) وهو يحمل صاروخا ويقول "موعدنا مع مسابقة يوروفيجن العام القادم في القدس".

وفي تصريح للصحافة الألمانية عقب فصله عن عمله، قال هانتسيش إنه حاول من خلال الرسمة إظهار رغبة نتنياهو باستغلال نجاح المغنية نيتا.

وأشار إلى أنه ليس من الدارج فصل صحيفة فنان كاريكاتور عن عمله، بسبب رسمة.

وأضاف: "بإمكانك أن توبخ، وتحذر، لكن الطرد ليس طريقا جيدا".

وشدد على أنه غير نادم على رسم الكاريكاتور الذي نشرته الصحيفة مع إحياء الفلسطينيين للذكرى السبعين لـ "النكبة"، تزامنا مع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

يذكر أن الفنان المذكور سبق أن رسم لوحات تنتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبلغت بعضها درجة الإساءة، ونشرتها الصحيفة نفسها ودافعت عنها، بدعوى حرية الصحافة والرأي.