بالأسماء.. تعرف على شخصيات مصرية شاركت بحفل سفارة الاحتلال بالقاهرة

شاركت مجموعة من الشخصيات المصرية في حفل أقامته سفارة كيان الاحتلال في القاهرة، بمناسبة مرور 70 عاما على إقامة الكيان في فلسطين بعد احتلالها وتهجير أهلها، وذلك في حفل أقيم بفندق ريتز كارلتون، القريب من ميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية القاهرة، في الثامن من أيار الجاري.

مصادر دبلوماسية كشفت لموقع “الخليج الجديد” أن الإعلاميين المصريين عماد الدين أديب وشقيقه عمر أديب حضرا الاحتفال، بالإضافة إلى عدد من من أبرز رجال الأعمال في مصر، تصدرهم رئيس مجلس إدارة شركة «دولفينوس» المصرية، صاحبة صفقة الغاز مع كيان الاحتلال، علاء عرفة، رئيس شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات.

ويعد «عرفة» من أبرز رجال الأعمال المصريين المطبّعين مع كيان الاحتلال، ولعب دوراً هاماً في الضغط على الحكومة المصرية، لتسريع توقيع اتفاقية “الكويز” بين القاهرة وتل أبيب في عام 2004، التي تشترط دخول المكون الإسرائيلي في المنتج المصري بنسبة 11.7%، بهدف التصدير إلى الولايات المتحدة.

كما شارك في الحفل، البرلماني السابق ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية جلال الزوربا، وعضو مجلس النواب وصاحب شركة النساجون الشرقيون محمد فريد خميس، ورئيس هيئة سوق المال المصري الأسبق هاني سري الدين، ورجل الأعمال خالد أبو بكر، وشاهيناز النجار زوجة رجل الأعمال أحمد عز الأمين العام السابق للحزب الوطني المنحل.

ومن أبرز الدبلوماسيين الذي شهدوا الحفل، وزير الخارجية المصري الأسبق، وعضو مجلس النواب، السفير محمد العرابى.

كما شارك في الحفل الأكاديمي والرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام (حكومية)، عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة صحيفة المصري اليوم، والأكاديمي سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون.

ومن الوسط الفني في مصر، شاركت الفنانة المصرية إلهام شاهين، المعروفة بقربها من أجهزة سيادية وأمنية في البلاد، بينما غاب آخرون تلقوا دعوات لحضور الحفل.

وجاء نص الدعوة الإسرائيلية، كالآتي: “يسر سفير دولة “إسرائيل” دافيد غوفرين، أن يدعوكم لصحبته خلال الاحتفال بالعيد السنوى الـ70 لاستقلال دولة “إسرائيل”.. وذلك يوم الثلاثاء 8 مايو/أيار 2018 في تمام الساعة السادسة مساء، بقاعة ألف ليلة وليلة بفندق ريتز كارلتون بالقاهرة”.