المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو لتحقيق دولي في مجزرة غزة

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، لإجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد في المجزرة التي قامت بها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، مؤكدًا أنه لابد من محاسبة المسؤول عن المجزرة.

جاء ذلك في جلسة خاصة للمجلس الأممي لحقوق الإنسان، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، حول الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبخصوص تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حماس دفعت أموالًا للمتظاهرين، وأن قوات الأمن الإسرائيلية حاولت تقليل الخسائر في الأرواح إلى أقل حد ممكن، قال الحسين إنه "لا يوجد دليل جاد يدعم تلك التصريحات".

وأضاف الحسين "سكان غزة البالغ عددهم 1.9 مليون شخص محبوسون خلف الأسوار، ومحكوم عليهم بالعيش في قيود وفقر يزداد يومًا بعد يوم".

وأكد أن إسرائيل تحرم الفلسطينيين بشكل ممنهج من حقوق الإنسان. مضيفًا "إسرائيل ملزمة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها دولة احتلال، بحماية سكان غزة وتأمين رفاههم، إلا أن أهالي القطاع محبوسون في عشوائيات سامة من المولد حتى الممات".

ومن جانب آخر، اعترض ممثلا الولايات المتحدة وإسرائيل، في كلمتيهما، على عقد جلسة خاصة للمجلس بشأن المجزرة "الإسرائيلية".

وعقب الانتهاء من إلقاء الكلمات، سيصوت المجلس اليوم على مشروع قرار مقدم بدعم من تركيا، ضد إسرائيل.