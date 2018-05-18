تنويه هام من الصحة للمسافرين المرضى عبر معبر رفح

دعت وزارة الصحة ظهر اليوم، المواطنين المرضى المسجلين مُسبقًا للسفر عبر معبر رفح البري، والذين يحتاجون إلى سيارة إسعاف في سفرهم لتقديم طلب بالوزارة والحصول على موافقة مسبقة.

وطالب الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة في منشور عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، المواطنين المرضى بالتوجه إلى مقر وزارة الصحة - وحدة الإسعاف والطوارئ في منطقة "الكتيبة" غرب مدينة غزة؛ لتقديم طلب الحصول على سيارة إسعاف.

وشدّد القدرة على أن الوزارة لن تتعامل ميدانيًا مع أي حالة مرضية تطلب سيارة إسعاف في صالة السفر بمعبر رفح.

وكانت السلطات المصرية قررت بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار فتح معبر رفح طوال شهر رمضان، لتخفيف الأعباء على الفلسطينيين بقطاع غزة، بحسب ما ذكرته صحيفة الاهرام المصرية منتصف الليلة.

وفتحت مصر معبر رفح البري مع قطاع غزة السبت الماضي لمدة أربعة أيام؛ لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين، ثم أعلنت لاحقًا تمديد فتحه حتى أمس الخميس.