ديمبلي يثير الشكوك حول مستقبله

تحدثت تقارير صحفية عن إمكانية رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي، عن برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع اقتراب بطل الليجا من ضم مواطنه أنطوان جريزمان، من أتلتيكو مدريد.

وتقول صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن عثمان ديمبلي نشر صورة له وهو يقرأ في إحدى الصحف أخبارا عن مدرب باريس سان جيرمان الجديد توماس توخيل، الذي لعب من قبل تحت قيادته في بوروسيا دورتموند.

وكان باريس سان جيرمان، قد عين مؤخرا توماس توخيل مدربا للفريق لمدة عامين خلفا لأوناي إيمري.

وأضافت الصحيفة أنها تواصلت مع بعض المحيطين باللاعب الفرنسي الذين كشفوا لها عن عدم رغبة عثمان في المغادرة.

وأبرزت الصحيفة أن ديمبلي ينال اهتماما كبيرا من يورجن كلوب، مدرب ليفربول، لكن اللاعب قد يصبح مرشحا للانضمام إلى باريس سان جيرمان حال توقيع نيمار لريال مدريد.

كان ديمبلي، قد انتقل لصفوف برشلونة في الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند مقابل 140 مليون يورو شاملة الحوافز والمكافآت.