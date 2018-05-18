الكشف عن لقاء ودي جمع بين قادة مصر والسعودية والامارات والبحرين

كشف مسؤول سعودي، اليوم الجمعة، عن "لقاء ودي" غير معلن جمع قادة العرب "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، بالقاهرة قبل عدة أيام.

جاء ذلك في تغريدة نشرها بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الجمعة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".

ونشر عساكر صورة تجمع بن سلمان، وهو يضع يديه على كتفي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبجوارهم ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، وسط ابتسامات بينهم.

وغرد العساكر أعلى الصورة قائلا: "لقاء وديٌّ يستمر بين الأشقاء كان في ضيافة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي قبل أيام".