استشهاد نقيب واصابة لواء بجراح خطيرة بانفجار عبوة شمال سيناء

استشهد نقيب مصري وأصيب مدير الامن المركزي شمال سيناء فجر اليوم الجمعة بتفجير عبوة ناسفة في حي الصفا بمدينة العريش.

وأعلن المتحدث العسكري المصري، أنه تم تفجير عبوة ناسفة فجر الجمعة، في حي الصفا بمدينة العريش، ما أدى الى استشهد النقيب عبد المجيب الماحي، مدير مكتب مدير الأمن المركزي، كما أصيب اللواء ناصر حسين، قائد قوات الأمن المركزي بشمال سيناء، بإصابات خطيرة ونزيف بالمخ، إثر انفجار العبوة أثناء توزيع تعيينات السحور على كمائن الدائرة".

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري في تصريحاتٍ صحفية، إن "عبوة ناسفة انفجرت في موكب اللواء ناصر حسين قائد قوات الأمن المركزي في محافظة شمال سيناء، أثناء تفقده الارتكازات الأمنية في حي الصفا بمدينة العريش".

وأضافت المصادر، أن اللواء حسين أصيب بجروح خطيرة للغاية، وسيجري نقله بواسطة مروحية عسكرية للعلاج في المستشفيات العسكرية بمدينة الإسماعيلية.

وأوضحت أن الانفجار أدى إلى استشهاد مدير مكتب اللواء حسين، النقيب عبد المجيب الماحي.