مصر تقرر فتح معبر رفح طوال شهر رمضان

قررت السلطات المصرية مساء الخميس، فتح معبر رفح جنوب قطاع غزة بشكل كامل طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت الرئاسة المصرية: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً عاجلاً باستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء عن الفلسطينيين في قطاع غزة".

وقال مصدر أمني مصري إن التنسيق يجري بين القاهرة وادارة المعبر لسرعة ارسال الجرحى الفلسطينيين للعلاج بمصر وتذليل عقبات سفرهم عبر المعبر.

فيما أعرب سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، عن جزيل الشكر للرئيس السيسي والأجهزة المعنية نظير جهودهم الطيبة المستمرة من أجل تخفيف الأعباء عن أبناء شعبنا الفلسطيني في القطاع.

وكانت مصر فتحت معبر رفح البري من السبت الماضي حتى أمس الخميس.

فيما أعلنت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة كشف المسافرين اليوم السبت، وطلبت من المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف، التوجه لصالة أبو يوسف النجار بخان يونس الساعة 6:00 صباحاً لتسهيل سفرهم.