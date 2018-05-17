الرئيس بوتين التقى الرئيس بشار الاسد في سوتشي

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في سوتشي الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال بوتين خلال اللقاء: “ننطلق من أنه بعد نجاحات وانتصارات ملموسة قام بها الجيش السوري في محاربة الإرهاب.. وبعد بدء العملية السياسية بشكل نشيط سيتم إخراج القوات الأجنبية من الجمهورية العربية السورية”.

وأضاف الرئيس الروسي: “خلال مباحثاتنا اليوم اتفقنا على خطوات مشتركة مع الرئيس السوري في محاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في الجمهورية العربية السورية وأكدنا على النتائج الكبيرة التي حققها الجيش السوري على هذا الدرب، وتوصلنا لاستنتاج بأن الوضع أصبح مواتيا لتنشيط العملية السياسية”.

من جهته اعلن الرئيس الاسد أنه تم خلال هذا اللقاء الاتفاق حول مواقف مشتركة بشأن المفاوضات في استانا وسوتشي،وقال : “لقاء اليوم يعطينا إمكانية جيدة لصياغة مواقف مشتركة في المرحلة المقبلة فيما يخص العملية في أستانا وسوتشي”.