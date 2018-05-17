استنفار في جيش و شرطة الاحتلال استعداداً ليوم غد الجمعة

واصل جيش و شرطة الاحتلال استعداداتهم لاستقبال أيام من التوتر الأمني مع حلول شهر رمضان، في ظل الأوضاع الأمنية المشتعلة التي تعيشها المنطقة.

ووفقا لموقع القناة الثانية العبرية، فإن قوات الشرطة الإسرائيلية الحدود ستنتشر يوم غد الجمعة بشكل كبير وملحوظ في القدس وأزقة البلدة القديمة، وذلك تأهبا لوصول آلاف المصلين المسلمين لأداء صلاة أول جمعة في رمضان في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في ظل الغضب الكبير الذي يملأ قلوب المسلمين الناقمين على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

أما على الحدود مع قطاع غزة، فلا يزال جيش الاحتلال يواصل تأهبه خوفا من تجدد المظاهرات التي ستجتاح الحدود خلال الأيام المقبلة.