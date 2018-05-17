الأمم المتحدة: هناك حاجة فورية لـ 25 مليون دولار لإنقاذ قطاع غزة

قال جيمي مكجولدريك، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إن "الوضع في غزة يتدهور بصورة متسارعة فلكل من يقتل أو يصاب، عائلة بانتظاره وشبكة من الأصدقاء ممن يعانون لفقدانه".

وأضاف " هناك العديد ممن يعانون من إعاقات، وبحاجة إلى إعادة تأهيل مكثفة، والوضع بحاجة إلى سنوات طويلة قادمة لإعادته إلى ما كان عليه قبل الأحداث الأخيرة."

وأوضح "إن الحالة الصحية هي الأكثر تضرراً في القطاع، فبالإضافة إلى ما أعلنته وزارة الصحة في غزة عن الحاجة إلى 20 مليون دولار لتوفير الادوية والمعدات الطبية العاجلة، هناك حاجة فورية لخمسة مليون دولار أخرى على الأقل لمواجهة الاحتياجات الصحية المتزايدة."

وقال؛ إن "الطواقم الطبية تعمل بمعدل 22 ساعة يومياً، ما يقود إلى ارهاق وريما يؤثر على أدائهم".

وأقر منسق الشؤون الإنسانية ان ضيق الحال يحول دون وصول المساعدات إلى كل العائلات المتضررة من الهجمة الإسرائيلية الدموية.