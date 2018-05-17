ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

التربية تعلن بدء استقبال طلبات التوظيف في الكويت

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:05 - 17 مايو 2018
طلبات توظيف طلبات توظيف
مشاركة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، البدء باستقبال طلبات المعلمين والمعلمات، الراغبين بالعمل في دولة الكويت للعام الدراسي 2018-2019 من حملة المؤهلات الجامعية في تخصص الرياضيات، بناء على قرار دولة الكويت البدء باستقدام معلمين فلسطينيين للعمل في مدارسها.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف للاطلاع على كافة التفاصيل والشروط من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، على الرابطwww.mohe.pna.ps/jobs .

وأشادت الوزارة بالثقة التي تمنحها دولة الكويت للمعلم الفلسطيني للعمل لديها. وعبرت عن فخرها بالمعلم الفلسطيني، وما يمتلكه من مهارات وخبرات جعلته مؤهلا للعمل في جميع دول العالم.

متعلقات