صحفي إسرائيلي: تعاون عباس مع القوات الأمني اهم من الخطابات

قال الكاتب والصحفي "الإسرائيلي" اوري افنيري من صحيفة هآرتس العبرية: "إن تعاون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع القوات الأمنية "الإسرائيلية" أهم من كل الخطابات".

وأضاف افنيري رداً على الانتقادات "الإسرائيلية" على خطاب عباس أمام المجلس الوطني: "عندما انتفض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هذا الأسبوع، بقيت الضفة الغربية هادئة وهذا دليل على التعاون مع القوات الأمنية"

يُشار إلى أن قطاع غزة انتفضت يوم (14/5) على السياج الزائل مع "إسرائيل" بالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 62 مواطناً وإصابة المئات برصاص متفجر إسرائيلي دون أن يشكل المتظاهرين أي خطراً على جنود الاحتلال.