الشيخ الأسير خضر عدنان يهنئ أهالي شهداء وجرحى غزة بحلول شهر رمضان

هنأ الشيخ الأسير خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وخصّ الشيخ عدنان بالتهنئة أهالي شهداء وجرحى مسيرات العودة في قطاع غزة، مؤكدا أنهم أثبتوا للعالم بدمائهم التي روت ثرى الأرض المباركة، أن شعب فلسطين لا يقهره محتل، ولا يفت من عزيمته حصار ولا عدوان.

وأضاف: نقف اليوم لنهنئ أهلنا في قطاع غزة، الذين قدموا الشهداء والجرحى، وكشفوا عورات المطبعين مع العدو الصهيوني".

وحث القيادي في الجهاد، على استمرار مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة لتحقيق حلم العودة والتحرير.

كما أبرق الشيخ الأسير في سجون الاحتلال، بالتهنئة لأهالي القدس والضفة المحتلة الذين وقفوا في وجه الصلف الأمريكي والصهيوني، وأعلنوا رفضهم لمخططات ترامب الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأشاد عدنان بتحركات بعض الشعوب والحكومات العربية والإسلامية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وتقرير مصيره، داعيا إلى مزيد من الضغط الرسمي والشعبي بما يرتقي إلى حجم الدماء والجراح التي نزفت وكلمت على أرض غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قتل في يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري أكثر من ٦٠ فلسطينيا وأصاب أكثر من ألفين بجراح مختلفة، خلال مسيرات سلمية خرجت تجاه الحدود الشرقية لقطاع غزة للمطالبة بالعودة إلى أرضهم التي تم تهجيرهم منها في مثل هذه الأيام قبل سبعين عاما.