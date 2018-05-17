الشوا: لا يجوز تحويل حقوق الموظفين بالراتب إلى كابونات اغاثية

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، اليوم الخميس: "من غير المقبول مطلقاً تحويل حقوق الموظفين العموميين بالراتب والمستحقات كاملة إلى بعض الكابونات الاغاثية".

وأضاف الشوا في تصريح نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن ذلك معناه إطالة أمد الأزمة وأن يتكيف الموظف على هذا الواقع الجديد".

وتابع "بدلاً من أن تتحمّل الحكومة مسؤولية هذه الأزمة يتم زجها إلى جهات أخرى"، مؤكداً أن لا حل للأزمة سوى حصول الموظفين على كامل حقوقهم في الراتب والعلاوات وغيرها.

يُشار إلى أن السلطة لم تصرف راتب شهر مارس الماضي لموظفيها في قطاع غزة، فيما تذرعت وزارة المالية بوجود خلل فني حال دون عملية الصرف للموظفين في غزة.

وكانت السلطة خصمت نحو 30% من رواتب موظفيها في غزة في إبريل عام 2017 ضمن حزمة إجراءات وُصفت بـ"العقابية" لإجبار حركة (حماس) على تسليم القطاع إلى الحكومة.