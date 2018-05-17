الجيش المصري يعلن عن مقتل 19 مسلحا في سيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم الخميس، مقتل 19 مسلحًا وإحباط محاولة اختراق للحدود الغربية المتاخمة مع ليبيا، خلال الأيام الماضية، ضمن العملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد، وفي مقدمتها منطقة سيناء، شرقي مصر.

جاء ذلك في بيان عسكري متلفز (رقم 22)، تضمن نتائج من عملية "المجابهة الشاملة"، التي انطلقت 9 فبراير/شباط الماضي تحت عنوان "سيناء 2018"، دون تحديد موعد لنهاية العملية.

وقال البيان إن "القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير سيارة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر، بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها للحدود الاستراتيجية الغربية (المتاخمة مع ليبيا)".

وأضاف أن "عمليات قوات الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية أسفرت على مدار الأيام الماضية عن "القضاء على 19 من العناصر التكفيرية المسلحة، وتدمير 3 أنفاق مجهزة في المنطقة الحدودية شمال سيناء".

وأشار إلى توقيف 43 فردًا من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، و426 فردًا من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية والجنوبية للبلاد.