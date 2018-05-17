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الرصاص المتفجر يصيب 7 جرحى بالشلل النصفي في مستشفى الأوروبي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:58 - 17 مايو 2018
غرفة العمليات غرفة العمليات
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أجرت الطواقم الطبية بمختلف تخصصاتها بمستشفى غزة الأوروبي 52 عملية جراحية من ضمن 180 جريح كان قد استقبلها المستشفى يوم مليونيه العودة في الرابع عشر من مايو الجاري.

و أوضح د.عبد العزيز الفرا رئيس قسم جراحة الصدر في المستشفى بأنه تم اجراء عدة عمليات في غاية الخطورة نتيجة اختراق الرصاص لمنطقة الكتف لتصل الى العمود الفقري و النخاع الشوكى.

وأضاف د. الفرا، أن هناك 7 جرحى تتراوح أعمارهم ما بين( 18-22 عاما ) أُصيبوا بالشلل النصفي بعد إصاباتهم بطلقات نارية اخترقت وهتكت النخاع الشوكي.

ونوه د.الفرا إلى أن يوم المليونية شهد أكثر دموية وأعداد هائلة للمصابين و تم انقاذ حياة العشرات منهم  في قسم الطوارئ نظرا لخطورة حالتهم و تكدس غرف العمليات بالمصابين التي وصل عددها إلى 8 غرف في كل غرفة سريرين للعمليات في آن واحد، وإشغال أسرة كافة المستشفيات بنسبة تصل الى 100%.

وحول خيوط العمليات و المستهلكات الطبية قال د.الفرا بأن يتم اجراء العمليات بالبدائل المتوفرة نتيجة عدم شح الأدوات الجراحية .

هذا و لا زالت عشرات الاصابات تتلقى الرعاية الصحية داخل الأقسام فى مستشفى غزة الأوروبي.

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