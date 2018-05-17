الرصاص المتفجر يصيب 7 جرحى بالشلل النصفي في مستشفى الأوروبي

أجرت الطواقم الطبية بمختلف تخصصاتها بمستشفى غزة الأوروبي 52 عملية جراحية من ضمن 180 جريح كان قد استقبلها المستشفى يوم مليونيه العودة في الرابع عشر من مايو الجاري.

و أوضح د.عبد العزيز الفرا رئيس قسم جراحة الصدر في المستشفى بأنه تم اجراء عدة عمليات في غاية الخطورة نتيجة اختراق الرصاص لمنطقة الكتف لتصل الى العمود الفقري و النخاع الشوكى.

وأضاف د. الفرا، أن هناك 7 جرحى تتراوح أعمارهم ما بين( 18-22 عاما ) أُصيبوا بالشلل النصفي بعد إصاباتهم بطلقات نارية اخترقت وهتكت النخاع الشوكي.

ونوه د.الفرا إلى أن يوم المليونية شهد أكثر دموية وأعداد هائلة للمصابين و تم انقاذ حياة العشرات منهم في قسم الطوارئ نظرا لخطورة حالتهم و تكدس غرف العمليات بالمصابين التي وصل عددها إلى 8 غرف في كل غرفة سريرين للعمليات في آن واحد، وإشغال أسرة كافة المستشفيات بنسبة تصل الى 100%.

وحول خيوط العمليات و المستهلكات الطبية قال د.الفرا بأن يتم اجراء العمليات بالبدائل المتوفرة نتيجة عدم شح الأدوات الجراحية .

هذا و لا زالت عشرات الاصابات تتلقى الرعاية الصحية داخل الأقسام فى مستشفى غزة الأوروبي.