أطباء من الضفة يصلون مجمع الشفاء الطبي

وصل وفد طبي من المحافظات الشمالية برئاسة د. فضل البطران أخصائي جراحة المخ والأعصاب بمجمع فلسطين الطبي ، لمجمع الشفاء الطبي حيث كان في استقباله لفيف من أطباء المجمع .

و أوضح أ. زهير نوفل مدير دائرة التمريض بالمجمع إلي الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة بغزة بشكل عام وإدارة المجمع بشكل خاص في علاج الجرحى والمصابين رغم شح الإمكانيات و النقص الشديد في المستهلكات الطبية والأدوية ، مبينا أن الطواقم الطبية بالمجمع تمكنت بنجاح من تحقيق خدمة طبية مميزة لجرحانا البواسل .

يشار إلي الوفد الطبي يشمل جراحة أعصاب و جراحة أوعية دموية وجراحة أطفال إضافة إلى طبيب طوارئ وسيمكث لمدة ثلاثة أيام .