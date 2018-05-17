نادي الأسير: الحالة الصحية للأسير عويسات ما تزال حرجه

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس إن الحالة الصحية للأسير عزيز عويسات (53 عاماً) من جبل المكبر في القدس ما تزال حرجة حيث يرقد في العناية المكثفة في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.

ونقل محامي نادي الأسير عن الطاقم الطبي إثر زيارة أجراها صباح اليوم للأسير عويسات أن الأسير في وضع صحي حرج وخطير، وهناك احتمالية بأن يخضع لعملية جراحية جديدة يوم الأحد المقبل.

وبين نادي الأسير أن الأسير عويسات منوّم بفعل تأثير المخدر منذ أن أجرى العملية الأولى في تاريخ التاسع من أيار الجاري.

يُشار إلى أن الأسير عويسات والمحكوم بالسجن لمدة (30) عاماً، أُصيب بجلطة أثناء تواجده في معتقل "عيادة الرملة" ونُقل على إثرها إلى مستشفى "أساف هروفيه" ثم نُقل إلى مستشفى "تل هشومير" لعدة أيام، ثم أُعيد مجدداً إلى مستشفى "أساف هروفيه".

يُذكر أن الأسير عويسات وقبل أن يُنقل إلى معتقل "عيادة الرملة" كان يقبع في معتقل "ايشل" ونُقل منه إثر مشكلة حدثت بينه وبين أحد السجانين.

هذا وحمّل نادي الأسير إدارة معتقلات الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسير عويسات مع استمرار اعتقاله رغم وضعه الصحي الحرج.