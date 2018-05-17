الاحتلال يمنع تحليق طائرات رش زراعية قرب غزة خشية إسقاطها

ذكرت القناة العبرية العاشرة، اليوم الخميس، أن الجيش والجهات المختصة قررت منع تحليق طائرات رش زراعية إسرائيلية بالقرب من أجواء قطاع غزة خوفا من إسقاطها بعد حادثة إطلاق النار على مستوطنة "سديروت" أمس.

وبحسب القناة، فإن الجيش يتخوف من أن تنجح جهة فلسطينية بإسقاط تلك الطائرات، مشيرةً إلى أن قرار الحظر يهدف إلى منع تحليق تلك الطائرات على بعد 6 كيلومترات من حدود القطاع.

وأشارت إلى أنه بسبب الأحداث الأخيرة على الحدود كانت الطائرات تحلق فقط على بعد كيلو متر ونصف من الحدود، إلا أنه مع حادثة أمس تقرر حتى مسافة 6 كيلومترات.

وقال مزارعون إسرائيليون للقناة بأن هذا القرار سيتسبب لهم بخسائر مادية كبيرة وأنهم سيفقدون محاصيل زراعية كثيرة مع منعهم من رش تلك الأراضي، مطالبين بإلغاء تلك التعليمات.

يشار إلى أن الحدود الشرقية لقطاع غزة تشهد توتراً وأحداثاً ساخنة قاربت على الشهرين حيث مسيرات العودة التي يؤمها الفلسطينيون، حيث هاجمت قوات الاحتلال المتظاهرين فارتقى أكثر من 120 شهيداً فيما أصيب أكثر من 10 آلاف جريح.