اعتقالات ومداهمات في الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 شبان من مدن الضفة، واقتحمت منزل نائب في المجلس التشريعي.

وذكرت مصادر محلية ان المعتقلين هم: محمد وليد الهريمي، الجريح عيسى عواد، من بيت لحم، وفضل إبراهيم أبو سالم من مخيم عسكر بنابلس، كامل أسعد حمران من نابلس، عصام رمزي من اسكاكا قرب سلفيت، ومعتصم مرعي من قراوة بني حسان قرب سلفيت.

وافاد شهود عيان ان دوريات الاحتلال داهمت حي المعاجين وشارع عصيرة ومحيط مشفى النجاح فيما نصب الجنود حواجز في منطقة الجبل الشمالي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل النائب عن كتلة حماس البرلمانية خالد طافش في بيت لحم وعاثت فيه خرابا.