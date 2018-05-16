موسكو تدعو إلى تجنب أي أعمال من شأنها تأجيج الوضع في فلسطين

دعت وزارة الخارجية الروسية إلى تجنب أي خطوات من شأنها تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الخارجية في بيان لها صدر اليوم الأربعاء: "نعتقد بأن الأهم اليوم التزام الطرفين بكافة التفاهمات التاريخية والاتفاقيات الموجودة والتخلي عن أي أعمال استفزازية من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي لا تزال متوترة منذ فتح الأمريكيين سفارتهم في القدس يوم 14 مايو وما أثاره من احتجاجات فلسطينية".

وجاء ذلك تعليقا على الأوضاع في القدس، وخاصة اقتحام أكثر من ألفي يهودي للمسجد الأقصى يوم 13 مايو الجاري.

وقام المستوطنون باقتحام الأقصى أثناء الاحتفال بما يسمى بـ "يوم توحيد القدس"، وهو أكبر اقتحام للمسجد الأقصى منذ احتلال القدس من قبل "إسرائيل" عام 1967.

وعقب ذلك قامت الولايات المتحدة يوم 14 مايو بفتح سفارة لها في القدس، ما أثار موجة من الاحتجاجات وسط الفلسطينيين واشتباكات مع القوات "الإسرائيلية"، استشهد فيها عشرات الفلسطينيين.