برشلونة يفوز على "صن داونز" بثلاثية وديًا

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزاً ودياً بثلاثية لهدف مساء الأربعاء على حساب مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، في مباراة (كأس مانديلا) تخليداً للذكرى المئوية لميلاد الرئيس الأسبق الراحل لجنوب إفريقيا نيلسون مانديلا.

وأقيمت المباراة على ملعب (البنك الوطني الأول) بمدينة جوهانسبورج، حيث لم ينتظر "البرسا" كثيراً من أجل افتتاح باب التسجيل بعد 3 دقائق من صافرة البداية عبر الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي.

وفي الدقيقة 19 أضاف النجم الأوروجواياني لويس سواريز ثاني أهداف "البلوجرانا" لينتهي الشوط بثنائية كتالونية.

وفي الشوط الثاني، سجل البرتغالي أندريه جوميز الهدف الثالث بالدقيقة 66، قبل أن يرد الفريق الجنوب إفريقي بهدف شرفي قبل 14 دقيقة من النهاية عبر سيبوسيسو فيلاكازي.

ويستعد "البارسا" لإسدال الستار على موسمه، الذي حصد خلاله الثنائية المحلية (الدوري والكأس)، عندما يستضيف ريال سوسييداد على ملعب (كامب نو) يوم الأحد المقبل في آخر جولات "الليجا".