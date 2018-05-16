السيسي: نحن قلبًا وقالبًا مع القضية الفلسطينية

وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الوضع في المنطقة بالصعب جدًا، وأن بلاده مع الحل السياسي لأزماتها.

وأضاف السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، أن مصر مع وحدة أراضي دول سوريا والعراق وليبيا واليمن، مؤكدًا أن "مصر مع الجيوش الوطنية، وليست الميليشيات المسلحة، وأن إرادة الشعوب هي التي تحسم كل المشاكل".

وأكد أن "القضية الفلسطينية خط ثابت لمصر، ونحن معها قلبًا وقالبًا"، مشيرًا إلى أن "نقل السفارة الأمريكية للقدس له تداعيات على القضية الفلسطينية، والشعب العربي".

وتابع أن "مصر تفتح معبر رفح لتخفيف الأعباء على الشعب الفلسطيني، ونحن دائمًا نفعل ما يخفف عن شعب فلسطين، ونحن على اتصال بالشعب الفلسطيني، والحكومة الإسرائيلية لكي يتوقف نزيف الدم"، مضيفًا أن "مصر تقوم بفتح معبر رفح للمساهمة في رفع المعاناة عن أشقائنا الفلسطينيين، وأن الإسرائيليين أن يفهموا أن غضب الشعب الفلسطيني لنقل السفارة الأمريكية مشروع".