إسرائيل ترفض السماح لجرحى غزة بتلقي العلاج في تركيا

رفضت إسرائيل السماح للجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا في مسيرة العودة الكبرى الاثنين الماضي على حدود غزة من السفر لتركيا لتلقي العلاج.

وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن جهات دولية طلبت من إسرائيل السماح للجرحى الفلسطينيين بالسفر لتركيا لتلقي العلاج عبر مطار بن غوريون، بناء على طلب تركي، إلا أن إسرائيل رفضت الطلب.

وادعت إسرائيل أن سبب الرفض هو دواع أمنية، ودعت تركيا للبحث عن بدائل أخرى لنقل جرحى غزة لمشافيها.

الجدير ذكره، أن تركيا قامت بطرد السفير الإسرائيلي من أنقرة على خلفية مجزرة غزة الاثنين الماضي، وردت إسرائيل بالمثل.