مباحثات قطرية - أمريكية حول الأوضاع في قطاع غزة

بحث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، مع مساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن اللقاء الذي جمع الطرفان في الدوحة، تناول "بحث تطورات الأوضاع في فلسطين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ونقلت الوكالة عن وزير خارجية قطر تأكيده، خلال اللقاء، على "موقف بلاده الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي".

من جانبه، قال جرينبلات، في تغريدة عبر موقع "تويتر": "التقيت وزير خارجية قطر، وناقشنا الحاجة إلى الدعم الإنساني للقطاع الفلسطيني، وخطة السلام القادمة لترامب".

والاثنين الماضي، افتتحت واشنطن سفارتها في القدس؛ بموجب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 6 كانون أول/ ديسمبر 2017، مدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال "الإسرائيلي".

وبالتزامن مع افتتاح السفارة، ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة بحق متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة، خرجوا للتعبير عن احتجاجهم على نقل السفارة؛ ما أدى إلى استشهاد 62 فلسطينياً وجرح أكثر من 3188 آخرين.

وقوبل إعلان ترمب برفض فلسطيني ودولي، أعلن على إثره الفلسطينيون تجميد اتصالاتهم السياسية مع الإدارة الأمريكية، في حين تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يرفض محاولات تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.

واختارت واشنطن الرابع عشر من أيار/ مايو الجاري، موعدا لافتتاح سفارتها في مدينة القدس المحتلة، والذي يصادف عشية الذكرى السنوية السبعين للنكبة وتهجير "إسرائيل" لما يقارب 760 ألف فلسطيني من ديارهم عام 1948.