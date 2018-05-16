السنوار: صبر المقاومة لن يطول على جرائم الاحتلال والحصار على غزة

أكد قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن فصائل المقاومة ستواصل مسار المقاومة الشعبية السلمية ومسيرات العودة، لمواجهة آلة البطش الإسرائيلي، محذرا من أن صبر المقاومة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي والحصار على غزة لن يطول، موضحاً أن الحركة تبذل كل ما تستطيع لكي لا تنزلق المقاومة السلمية إلى عمل مسلح.

وقال السنوار في لقاء على قناة الجزيرة إن حماس أوصلت رسائل إلى وسطاء إقليميين ودوليين أن صبر المقاومة الفلسطينية لن يطول على استمرار الحصار محذراً من تحرج الموقف نحو مواجهة مسلحة.

وأضاف السنوار: "كنا نستطيع أن نمطر القدس المحتلة بآلاف الصواريخ عند افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة، لكننا لا نتعامل بردات الفعل، وندرس قضايا شعبنا مع الفصائل ونخب شعبنا ونقرر ما يلزمنا وفق مصلحة الشعب الفلسطيني".

ووصف السنوار الظروف الاستراتيجية التي تحيط بالقضية الفلسطينية بأنها "غاية في التعقيد"، خاصة مع الإدارة الأمريكية التي تتبنى الموقف الصهيوني بشكل كامل، وتتعامل مع مقاومة شعبنا على أنها إرهاب، وفي ظل حالة الهرولة ومسارعة الكثير من العرب للتطبيع مع الاحتلال على حساب القضية الفلسطينية والمقدسات.

وأكد أن شكل مقاومة الاحتلال تختلف من فترة لفترة وفقا لظروف ذاتية وموضوعية، مشيرا إلى أن حركة حماس زاوجت بين استخدام الوسائل لمقاومة الاحتلال، وقد استخدمنا المقاومة السلمية في بداية الانتفاضة الأولى، لكن، وأمام البطش الإسرائيلي طورنا نضالنا إلى المقاومة المسلحة.

وفي هذا الاتجاه أضاف قائلا: "كشعب فلسطيني من حقنا أن نستخدم وسائل المقاومة المختلفة نستخدم اليوم المقاومة الشعبية منذ 30 مارس وذلك لا يمنع اللجوء للوسائل الأخرى إذا رأت الفصائل ضرورة ذلك".

وكشف السنوار أن الاحتلال تراجع عن عقد صفقة بشأن تبادل الأسرى في الفترة الأخيرة.

ولفت السنوار إلى أن القاهرة أكدت أهمية العلاقات مع حماس والفلسطينيين وغزة خلال زيارة هنية الأخيرة.