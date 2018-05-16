مستشفى المُطَّلع في القدس يرسل فريقاً طبياً وأدوية علاجية إلى غزة



أرسل مستشفى الأوغستا فكتوريا بالمُطَّلع، اليوم الأربعاء، فريق طبي متخصص من أطباء وممرضين من مستشفى المُطَّلع والمقاصد والنجاح ومستقليين، إلى قطاع غزة حيث سيصل خلال الساعات القليلة المقبلة، إضافة إلى ارسال أدوية ومستلزمات طبية مختلفة، وذلك دعما للفرق الطبية في ظل الأوضاع الجارية هناك.

وأكد وليد نمور المدير التنفيذي العام في المستشفى، أن "المجازر التي ترتكب بحق شعبنا الأعزل في القطاع، تتطلب منا ضرورة تزويد الفرق الطبية هناك بفريق طبي متخصص وذو كفاءة وخبرة عالية من القدس والضفة الغربية، وتوفير بعض المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية التي يحتاجونها، وذلك لسد العجز الطبي الذي يعانون منه خاصة بعد وصول عدد الجرحى لأكثر من 3000 جريح خلال 3 أيام".

وأشاد بدور الفريق الطبي الفلسطيني الإنساني المقدس في عمله على تقديم المساعدات الطبية والعلاجية للمرضى، واختراق الحدود لانقاذ مصابي غزة والوقوف مع أهلنا هناك.

وأضاف نمور: أن ذلك العمل يدل على أننا شعب ووطن واحد، حيث أننا لا نتعاطف مع أهلنا في غزة، بقدر ما هو واجب علينا بأن نقف معهم ونتفاعل مع أوجاعهم ومع كل مجريات الأمور التي تحدث هناك، لنكون لهم عونا ونصيرا، كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

وأشارت باولينا باراهيلا ممثلة الإتحاد اللوثري العالمي في فلسطين إلى أن ما يمارس بحق الشعب الفلسطيني في القطاع ما هو إلا ظلم واعتداء وانتهاك لكافة القوانين الدولية، موضحة أنه من واجبنا في الإتحاد أن نعمل على دعم هذا الدور الإنساني لخدمة المصابين والجرحى، مؤكدة أنه سيتم العمل على توفير كل ما يحتاجه الفريق الطبي خلال عمله هناك.