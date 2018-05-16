مبعوث ترمب يبحث بالدوحة "أوضاع غزة"

بحث المبعوث الأمريكي للـ"شرق الأوسط" جيسون جرينبلات مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في الدوحة الأوضاع في قطاع غزة، وعملية التسوية.

وقال جرينبلات في تغريده عبر حسابه بويتر الليلة الماضية: "التقيت اليوم في الدوحة مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وناقشنا الحاجة الملحة للإغاثة الإنسانية في غزة، وخطة إدارة ترمب للسلام".

ونشر المبعوث الأمريكي صورة تُظهر حضور رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي اللقاء.

وتُنفّذ اللجنة القطرية عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع، ضمن منحة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار غزة، والبالغ قيمتها 407 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى منح أخرى.

وجاء اللقاء بعد نحو 24 ساعة من "مليونية العودة" شرقي قطاع غزة، والتي طالبت بالعودة وفك الحصار عن القطاع، وارتكب الاحتلال مجزرة أدت لاستشهاد أكثر من 60 مواطنًا شاركوا فيها.

وزادت مؤخرًا حدة الأزمة الإنسانية الخانقة في القطاع إثر عدم صرف السلطة الفلسطينية رواتب أكثر من 50 ألف موظف لها في غزة، في ظل حصار إسرائيلي مشدد دخل عام الـ12، وحدوث بوادر انهيار اقتصادي.