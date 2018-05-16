المجاهدين: إذا لم يُرد النظام السعودي نصرة فلسطين فلا يطبّعوا مع الصهاينة

استنكرت حركة المجاهدين الفلسطينية اليوم الأربعاء، "حالة الخذلان والتطبيع العربي المخزي والمرفوض من بعض الأنظمة العربية وعلى رأسها النظام السعودي".

وأبدت الحركة استغرابها من حالة الصمت العربي على الدماء التي سالت في مليونية العودة وكسر الحصار دفاعاً عن القدس، ورفضاً لافتتاح الصهاينة والامريكان السفارة الأمريكية في القدس.

وأكدت الحركة في بيان وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المدينة المقدسة هي قبلة المسلمين الأولى وواجب الدفاع عنها مهمة كل المسلمين، مؤكدة أن شعبنا الصامد ومن ورائه كل الصادقين في الأمة وأحرار العالم هم المدافعين عن القدس، أما الخاذلين والمطبعين هم المفرطين والمتعاونين مع العدو الصهيوني.

وشددت المجاهدين أن صورة شهداء غزة في يوم النكبة كانت واضحة وجلية حينما حافظوا على فلسطين، ليثبتوا بدمائهم أنهم خط الدفاع الأول عن الأمة في مواجهة التغول الصهيوني ضد أمتنا وبلداننا العربية.

وأضافت الحركة أن "التطبيع مع الصهاينة وتعاون النظام السعودي ممثل (بابن سلمان) ودعم الأمريكان بالمال والسياسة هو جريمة تستهدف صمود شعبنا والتزامه بالدفاع عن حقوقه ومقدساته".

وختمت الحركة تصريحها مؤكدة على ضرورة وقوف الأمة تجاه مسؤولياتها في الدفاع عن أرض فلسطين المباركة، ومطالبة اللاهثين وراء التطبيع بإيقاف هذه المهزلة والالتزام بمطالب شعوبهم الرافضة للعلاقات المشبوهة مع الكيان ومحاولات القبول به كجزء من الأمة.