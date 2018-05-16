فصائل الائتلاف الوطني تطالب بصرف رواتب موظفي السلطة

عقدت فصائل الائتلاف الوطني الديمقراطي والتي تضم كل من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وجبهة التحرير الفلسطينية وجبهة التحرير العربية والجبهة العربية الفلسطينية اجتماعاً لها اليوم الأربعاء، في مدينة غزة، ناقشت خلاله الاوضاع الفلسطينية وما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات.

وأدانت الفصائل في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، المذبحة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل على حدود قطاع غزة، في إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية ونقل السفارة الامريكية لمدينة القدس.

وتوجهت الفصائل بعظيم التحية الى الدول التي اتخذت مواقفاً شجاعة تجاه الاحتلال، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له من بطش وجرائم الاحتلال وتشكيل لجنة تحقيق اممية في جريمة قطاع غزة.

وأكدت الفصائل أن الرد على جرائم الاحتلال يتطلب العمل فوراً ودون تباطؤ على إنهاء ملف الانقسام بشكل كامل وتغليب مصلحة شعبنا وحماية قضيته التي تتعرض لأعتى مؤامرات التصفية في تاريخها، وهو ما يتطلب تمكين حكومة الوفاق الوطني من مهامها كافة في قطاع غزة. كما وتطالب بتنفيذ قرار الرئيس ابو مازن بصرف رواتب الموظفين بصورة عاجلة والذي أعلنه الرئيس عباس أمام المجلس الوطني.

وتوجهت الفصائل بعظيم التحية إلى أرواح الشهداء وبأصدق مشاعر العزاء الى ذويهم، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة أن دمائهم الطاهرة لن تذهب هدرا وأنها ستسقط كل المؤامرات على شعبنا وحقوقه.