حواتمة يطالب السلطة برفع العقوبات وصرف رواتب موظفي السلطة بغزة

دعا الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، السلطة الفلسطينية لتنفيذ مقررات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة برفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة، وفك الارتباط باتفاقيات "أوسلو".

وطالب حواتمة في بيان صحفي بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، السلطة باستئناف صرف رواتب الموظفين والمساعدات لأصحابها من أبناء القطاع، وصرف الموازنات التشغيلية للمؤسسات الرسمية والمستشفيات والإدارات الخدمية.

ودعا لإعادة بناء الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإنجاز المصالحة الداخلية، وتعزيز الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ للوقوف بشكل موحّد في وجه "صفقة القرن".

وشدّد حواتمة على ضرورة شروع اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية فوراً بتطبيق قرارات دورة المجلس الوطني الـ23 للمجلس الوطني، والتي من ضمنها الإعلان رسمياً عن فك الارتباط باتفاق أوسلو، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال وقفًا تامًا، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واستعادة سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال، بحسب البيان.

كما دعا لنقل القضية الوطنية إلى محافل الأمم المتحدة، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، وطلب الحماية الدولية للفلسطينيين ضد الاحتلال والاستيطان غير القانوني وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2334، وتقديم ملف مجرمي الحرب من المسؤولين الإسرائيليين لمحكمة الجنايات الدولية.

وأكّد الأمين العام للجبهة الديمقراطية على ضرورة تبني منظمة التحرير الفلسطينية لاستراتيجية جديدة للخروج من اتفاقيات أوسلو وقيودها، وإعادة الصلاحيات للجنة التنفيذية للمنظمة، ووضع حد للازدواجية بينها وبين حكومة السلطة بعدما تبين فشل مشاريع بناء مؤسسات دولة الاستقلال تحت الاحتلال.

وطالب بتشكيل إدارة مستقلة للصندوق القومي الفلسطيني باعتباره صندوقًا لكل الشعب وليس أداه لتصفية الخلافات مع القوى السياسية والأفراد.