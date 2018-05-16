د.سمير كزكز يدعو أطباء فلسطينيو أوروبا لمساندة اخوانهم الجراحين بغزة

دعا د.سمير كزكز استشاري جراحة العمود الفقري و السوري الجنسية أطباء فلسطينيو أوروبا , و خاصة من مؤسسة palmed و زملائه فى ألمانيا للقدوم الى قطاع غزة لمساندة اخوانهم الجراحين في انقاذ العدد الكبير من المصابين التي وصلت المستشفيات و خاصة يوم المليونية التي صادفت الرابع عشر من مارس الجارى,و تزويد القطاع الصحي بالأدوات الجراحية الخاصة بغرف العمليات خاصة جراحات الاوعية الدموية و العظام و شح الخيوط الخاصة بها و أجهزة مثبتات الكسور للعظام.

وعبر د.كزكز خلال وجوده داخل مستشفى غزة الأوروبي لليوم العاشر على التوالي عن انبهاره الشديد من أداء الطواقم الطبية التي تعمل وفق منظومة صحية سلسة مكنتهم من السيطرة على مئات المصابين.

وخص بالذكر ما رآه بأم أعينه حينما تم وضع طاولتين عمليات فى نفس الغرفة ليعمل فريقين من العمليات في غرفة واحدة واجراء عمليات مضاعفة للمصابين فى آن واحد لإنقاذ حياتهم على الفور.

و خلال تجواله في الميدان يقول د.كزكز:"شاهدت لأول مرة وضع جهاز الاشعة المتحرك فى قلب صالة المستشفى لتصوير أكبر قدر ممكن من الجرحى بسرعة كبيرة وتوفير الوقت فى التنقل من مكان لأخر"

و قال د.كزكز:" عهدت حربا 2008 و 2014 على قطاع غزة لكن هذه الاحداث شهدت أكثر دموية و أعداد هائلة ورغم خطورتها فى الرأس و الصدر و الاطراف السفلية ,لكن الطواقم الطبية أثبتت فى الميدان أنها كانت تعمل بأداء سريع و مهارة عليا فى التعامل مع الاصابات و هذا ان دل فانما يدل على مدى جهوزيتها و استعداداها الكاملة وفقق خطة مدروسة.

و يقول أ.عطا الجعبرى مدير تمريض الأوروبي بأن د.كزكز كان قد وصل المستشفى الأوروبي منذ عشرة أيام لإجراء عدة عمليات في غضروف الرقبة و الظهر و معاينة96 حالة لإجراء العمليات لها.

كما و أجرى 30 عملية حقن في العمود الفقري تحت جهاز الاشعة لتخفيف الالام ممن يعانون من مرضى الظهر, كما أجرى 28 عملية غضروف في الرقبة بواقع 4 عمليات يوميا.

و من المتوقع ان يغادر د.كزكز القطاع ظهر الغد, بعد عدة زيارات كان يقوم بها بمعدل مرتين كل عام منذ العام 1998 , لإجراء عديد العمليات الجراحية فى تخصصه و تدريب الطواقم المحلية.

و تشير احصائيات مستشفى غزة الأوروبي بأن استقبل يوم مليونيه العودة 180 جريح ,تم اجراء 52 عملية جراحية في مختلف التخصصات ,و ادخال 88 الى الاقسام وحيث تم استغلال العنايات المكثفة لوحدة القلب لاستيعاب أعداد المصابين و التخفيف عن الاقسام الأخرى , بعدما تم اشغال أسرتها بنسبة 100%.