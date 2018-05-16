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أبو مرزوق يوجه رسالة لرئيس السلطة بشأن غزة !

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:31 - 16 مايو 2018
محمود عباس محمود عباس
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وجه عضو المكتب السياسي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق رسالة إلى رئيس السلطة المحمود عباس بشأن العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

وكتب أبو مرزوق في تدوينة له عبر "تويتر": "إلى رئيس حركة فتح الأخ أبو مازن، ألم يأن الاوان لوقف إجراءاتك الظالمة تجاه القطاع المكلوم، فوقع ظلمك أشد إيلاما من ظلم يهود".

وتساءل أبو مرزوق: "ألم تحرك فيك الدماء النازفة نخوة الرجال، ألم تحرك بك الأشلاء الممزقة عاطفة القربى، ألم تحرك بك صرخات الحرائر نخوة المعتصم، ألم يثيرك تبجح الأمريكان وفرحة اليهود؟".

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