أبو مرزوق يوجه رسالة لرئيس السلطة بشأن غزة !

وجه عضو المكتب السياسي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق رسالة إلى رئيس السلطة المحمود عباس بشأن العقوبات المفروضة على قطاع غزة.
وكتب أبو مرزوق في تدوينة له عبر "تويتر": "إلى رئيس حركة فتح الأخ أبو مازن، ألم يأن الاوان لوقف إجراءاتك الظالمة تجاه القطاع المكلوم، فوقع ظلمك أشد إيلاما من ظلم يهود".
وتساءل أبو مرزوق: "ألم تحرك فيك الدماء النازفة نخوة الرجال، ألم تحرك بك الأشلاء الممزقة عاطفة القربى، ألم تحرك بك صرخات الحرائر نخوة المعتصم، ألم يثيرك تبجح الأمريكان وفرحة اليهود؟".
إلى رئيس حركة فتح ألاخ أبومازن الم يأن الاوان لوقف إجراءاتك الظالمة إتجاه القطاع المكلوم فوقع ظلمك أشد إيلاما من ظلم يهود ألم تحرك فيك الدماء النازفة نخوة الرجال ألم تحرك بك الأشلاء الممزقة عاطفة القربى ألم تحرك بك صرخات الحرائر نخوة المعتصم ألم يثيرك تبجح الأمريكان وفرحة اليهود— د. موسى أبو مرزوق (@mosa_abumarzook) ١٦ مايو ٢٠١٨