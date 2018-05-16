الاحتلال بقتحم مقبرة "الإسعاف" في يافا وتعتقل 4 شبان

اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، وأفراد من "سلطة الآثار" وبلدية "تل أبيب"، فجر اليوم الأربعاء، مقبرة "الإسعاف"، للاستيلاء عليها، الأمر الذي أدى الى اشتباك بالأيدي بين الأهالي، والشرطة، واعتقال 4 شبّان.

ووضعت بلدية "تل أبيب" في وقت سابق، في محيط المقبرة شركة حراسة، من اجل عدم دخول السكان العرب اليها، للاستيلاء عليه.

وكانت الهيئة الإسلامية في مدينة يافا قد أتمت طمر القبور بعد نبشها من قبل سلطة الآثار والبلدية، إلا أن الأخيرة أصرت على نبشها، لمشروع تنوي اقامته على أراضيها.

وقال المحامي من الهيئة الاسلامية في يافا محمد دريعي لـ"عرب 48"، إن "قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت المقبرة، واعتقلت حارسين كانا يحرسانها من شبّان يافا، وفي الاشتباكات مع الشرطة تم اعتقال شابين آخرين".

وأضاف أن "أفرادا من البلدية وسلطة الآثار بحماية كبيرة من قوات الشرطة اقتحموا المقبرة صباحا من أجل الاستيلاء عليها، ولم يعطوا اي حرمة ولا احترام لنا".