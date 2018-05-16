غزة ترفض استلام أدوية أرسلتها نجمة داوود الإسرائيلية

منع نشطاء فلسطينيون في قطاع غزة دخول شاحنات أدوية موجهة من "نجمة داوود الحمراء الاسرائيلية" لجرحى قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن النشطاء منعوا دخول الشاحنات من معبر كرم ابو سالم جنوب قطاع غزة مؤكدين رفضهم" تجميل صورة الاحتلال من خلال ارسال الادوية".

من جهتها، أكدت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة رفض استقبال أو استلام أي دواء من مرتكبي مجزرة الاثنين بحق الأبرياء داعية الى إعادته من حيث أتى ومعربة في بيان لها عن استغرابها من :" هذه الوقاحة الاسرائيلية التي قامت بإخفائه ضمن قافلة دواء مرسلة من رام الله".

وحذرت الهئية من التعاطي مع محاولات تحسين صورة الاحتلال عبر مهاترات مكشوفة.

ودعت الهئية جهات الاختصاص الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الدواء وعدم استلامه مؤكدة أن :"المطلوب رفع الحصار ولن نسمح بتحسين صورة المحتل على حساب دماء الشهداء الأبرار".





