بالأسماء.. حملة اعتقالات بالضفة تطال 12 مواطناً بينهم أسير محرر

نفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات في مدن الضفة المحتلة، واعتقلت 12 شاباً.

وعرف من بين المعتقلين:

1. محمد عيسى نصار 22 عاما، مادما، نابلس

2. رشيد رامز نصار 16 عاما، مادما، نابلس

3.رعد معتصم زيادة 16 عاما، مادما، نابلس

4. مصعب الطويل، مخيم شعفاط، القدس

5. يوسف الطويل، مخيم شعفاط، القدس

6. راكان غوادة ، بير باشا، جنين

7. شادي غوادرة، بير الباشا، جنين

8. الاسير المحرر مؤمن زيد، مخيم الجلزون، رام الله

9. اسيد ابو عادي، كفر نعمة، رام الله

10. رأفت ثواتبة، بيت فجار، بيت لحم

11. عبد الرازق محمد ابو سل، بيت فجار، بيت لحم

12. حسين يوسف الشوملي، بيت ساحور، بيت لحم