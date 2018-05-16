أجواء حارة وجافة في أول أيام رمضان

يكون الجو اليوم الأربعاء، حارا نسبياً الى حار وجافاً،حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء صافية الى غائمة جزئياً ودافئة في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الخميس أول أيام رمضان، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وكذلك الجمعة يكون الجو شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم السبت يستمر الجو شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:

1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.