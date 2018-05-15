الاتحاد الدولي للصحفيين يدين عمليات قتل الصحفيين في غزة

اصدرت اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحفيين الدولي في اجتماعها في تايبيه / تايوان في 12 و13 ايار مايو 2018 قرارا بشأن ارتكاب حكومة الاحتلال الاسرائيلي جرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين .

و أدانت اللجنة بشده اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على قتل الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى في 6/4/2018 وهو ذات اليوم الذي شهدت فيه حدود قطاع غزة مع دولة الاحتلال تحركا جماهيريا، كما أدانت اللجنة التنفيذية اصابة قوات الاحتلال لـ 13 صحفيا بجراح، واصابة الصحفي احمد ابو حسين بجراح بالغة الذي استشهد في وقت لاحق مع العلم ان كافة الصحفيين الضحايا والمصابين بجراح كانوا يرتدون ملابس تدلل على انهم صحفيون.

و تقدمت اللجنة باحر التعازي لعائلات الصحفيين الضحايا كما تقدمت بالتعازي لنقابة الصحفيين الفلسطينيين على مصابها باستشهاد وجرح اعضاء فيها .

كما أدانت اللجنة عمليات القتل التي نفذها قناصة جيش الاحتلال ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل مما ادى الى اصابة اكثر من 1000 مواطن .

و شكرت اللجنة سكرتاريا اتحاد الصحفيين الدولي على احتجاجاتها على عمليات القتل هذه وحثها للعديد من الاتحادات الصحفية حول العالم للتظاهر وابداء التأييد والدعم لزملائهم الصحفيين الفلسطينيين بالاضراب الجزئي خلال العمل لا سيما في عدد من الاتحادات العربية

كما ثمنت الخطوات التي اتخذتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين في متابعة هجمات جيش الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين لا سيما عقب اعلان ترامب عن القدس عاصمة لــ "اسرائيل" في كانون اول ديسمبر الماضي، وتخص اللجنة التنفيذية هنا بالذكر المشاركة في الاجتماعات التي عقدت في البرلمان الاوروبي في 19/2/2018 وفي اجتماع مجلس حقوق الانسان في 19/3/2018 والتي تم تنظيمها بين النقابة الفلسطينية وسكرتاريا الاتحاد الدولي للصحفيين وبمشاركة اتحاد الصحفيين العرب.

كما و دعت اللجنة التنفيذية سكرتاريا الاتحاد الدولي للصحفيين إلى الاستمرار بدعم الحملة التي تقودها نقابة الصحفيين الفلسطينيين للدفاع عن اعضائها والبحث عن حلول لوقف الهجمات عليهم بما فيها الحلول القانونية، والتقدم بشكوى مشتركة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين الى منظمة العمل الدولية ضد قوات الاحتلال الاسرائيلية وتدعو النقابات الاعضاء في الاتحاد الدولي للانضمام في هذا المسعى باي طرق متاحه.

كما جددت اللجنة التنفيذية مطالبتها سلطات الاحتلال بوقف عمليات القتل بحق الصحفيين الفلسطينيين كما تطالب نقابة الصحفيين الإسرائيليين بالضغط على رئيس هيئة اركان جيش الاحتلال للتحقيق بشأن استشهاد الصحفيين ياسر مرتجى واحمد ابو حسين.