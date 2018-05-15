مشعل: عباس أمام لحظة تاريخية بإنهاء عقوبات غزة واحتضان شعبه

دعا الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مساء الثلاثاء الرئيس محمود عباس إلى إنهاء العقوبات على قطاع غزة واحتضان شعبه لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

وقال مشعل إن موقف عباس برفضه للموقف الأمريكي وتعليقه على موضوع السفارة جيد، مستدركًا "لكن موقفه من إدارة البيت الفلسطيني ليس كذلك".

وأشار إلى أن على عباس مسؤولية تاريخية حاليًا فهو يتعرض لضغوط من القريب والبعيد وعليه أن يُنهي عقوباته على غزة ويحتضن شعبه، فالمرحلة تحتاج لمواقف قوة.

ودعا عباس إلى ترتيب البيت الفلسطيني والذهاب إلى منظمة التحرير وليس كما جرى قبل أسابيع من "ديكور" في إشارة إلى جلسة المجلس الوطني، وتحقيق المصالحة الداخلية.

وقال إن "شعبنا الفلسطيني يستحق أن تكون قيادته على هذا المستوى.. وانا واثق من أن إسماعيل هنية واخوانه في حركة حماس مستعدون لأن يسيروا في طريق المصالحة حتى النهاية".

وفي سياق آخر، أكد مشعل أن الذي حدث أمس في غزة ليس خارج صفقة القرن.. يبدو أنهم أجلوا الإعلان عنها لكنهم يطبقونها ويمررونها.. وما دام الفلسطينيين موحدين لن يستطع أحد أن يعطي له غطاء أن تطبق على الأرض".