باحث سعودي يشكر الله لأن "إسرائيل" تحكم القدس ويهنئ بنقل السفارة

واصل عبد الحميد حكيم مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط في جدة، تمجيده للاحتلال الإسرائيلي، حيث هنأ من أسماها بـ "دولة إسرائيل" بنقل السفارة الأمريكية الى القدس.

وقال حكيم في تغريده على حسابه بتويتر: "أتقدم بالتهنئة لدولة إسرائيل شعبا وحكومة بمناسبة هذا الحدث التاريخي".

وتابع: "عندما زرت القدس وجدتها مدينة من العالم الاول فأدركت احترام المجتمع الإسرائيلي لعاصمتهم المقدسة ولثقافة حرية العبادة فيها وشكرت الله بأن مكة والمدينة والقدس تحت إدارة أنظمة تحترم قداسة هذه المدن وجعلتها من أجمل مدن العالم"

وكان الباحث السعودي المتصهين قد ألقى تصريحات سابقة قال فيها: "نحن كعرب علينا أنْ نعترف وندرك أنّ القدس هي رمز دينيّ لليهود أيضًا، ومقدس مثل قداسة مكة والمدينة للمسلمين".

وأضاف: "على العقل العربي أنْ يتحرر من المورث الناصري ومفهوم الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي الذي غرس ثقافة كراهية اليهود وإنكار حقهم التاريخيّ في المنطقة".