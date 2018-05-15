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نتنياهو يبرر قنص المتظاهرين في أماكن قاتلة من الجسم

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 21:51 - 15 مايو 2018
جثامين شهداء مسيرة العودة المليونية ‫(42205699)‬ ‫‬ جثامين شهداء مسيرة العودة المليونية ‫(42205699)‬ ‫‬
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رد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على الانتقادات الدولية التي وجهت لــ "إسرائيل" بسبب استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضد المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة. 

وقال نتنياهو لشبكة CBS الامريكية: " لقد جربنا الوسائل الغير قاتلة مع هؤلاء المتظاهرين  ولكنها لم تأت بنتيجة ضد الغزيين، فلم يكن امامنا مبررا امام تلك المظاهرات،  فجنودنا القناصة حاولوا ان يصيبوا المتظاهرين  تحت الركبة و أيضا هذا الامر لم ينجح".

يذكر بأن عمليات القتل التي يمارسها جيش الاحتلال قوبلت بإدانة دولية واسعة، حيث أدانت عدة بيانات حقوقية و دولية استهداف المدنيين العزل، و الطواقم الطبية و الصحفية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء، و اصابة الآلالف منذ بدء مسيرة العودة.

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