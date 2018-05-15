نتنياهو يبرر قنص المتظاهرين في أماكن قاتلة من الجسم

رد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على الانتقادات الدولية التي وجهت لــ "إسرائيل" بسبب استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضد المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة.

وقال نتنياهو لشبكة CBS الامريكية: " لقد جربنا الوسائل الغير قاتلة مع هؤلاء المتظاهرين ولكنها لم تأت بنتيجة ضد الغزيين، فلم يكن امامنا مبررا امام تلك المظاهرات، فجنودنا القناصة حاولوا ان يصيبوا المتظاهرين تحت الركبة و أيضا هذا الامر لم ينجح".

يذكر بأن عمليات القتل التي يمارسها جيش الاحتلال قوبلت بإدانة دولية واسعة، حيث أدانت عدة بيانات حقوقية و دولية استهداف المدنيين العزل، و الطواقم الطبية و الصحفية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء، و اصابة الآلالف منذ بدء مسيرة العودة.