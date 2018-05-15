وزير بريطاني يوجه انتقادا نادرا لواشنطن بشأن مجزرة غزة

قال وزير بريطاني، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي للولايات المتحدة أن تظهر فهما أكبر للأسباب الجذرية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وذلك في انتقاد واضح لأقوى حلفاء بريطانيا.

وأدلى أليستير بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية بالتصريحات خلال جلسة بالبرلمان، بشأن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس واستشهاد عشرات الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال خلال احتجاجات على حدود قطاع غزة يوم الاثنين.

وقال بيرت ”ستظل الولايات المتحدة جزءا محوريا مما ينبغي عمله في إسرائيل لكنها تحتاج لإدراك أكبر لبعض القضايا الكامنة“.

وعارضت بريطانيا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، شأنها شأن كل الدول الأخرى وخاصة معظم الحلفاء الغربيين.

وخلال جلسة البرلمان، ندد الكثير من النواب باستخدام إسرائيل الذخيرة الحية ضد المحتجين ووجه بعضهم انتقادات قوية للسياسة الأمريكية وقالوا إنه ينبغي إلغاء زيارة ترامب لبريطانيا المقررة في يوليو تموز.

ورفض بيرت الفكرة ولكنه اقترح أن تسعى لندن لنقل رسالة انتقاد إلى واشنطن.

وأوضح ”في التعامل مع الولايات المتحدة وهي شريك مهم بالمنطقة لكنها لا تفطن دوما للصواب، نحن واضحون ومباشرون تماما ونأمل أن تدفع أحداث الأيام الماضية الأفراد (المعنيين) إلى إدراك أن هذا (الصراع الإسرائيلي الفلسطيني) لن يدار ولن يتحرك دون تدخل خارجي“.

وتعتبر بريطانيا صداقتها مع الولايات المتحدة ”علاقة خاصة“ ونادرا ما تنتقد واشنطن علنا. وحظيت العلاقة بأهمية إضافية بالنسبة لندن مع استعداد المملكة المتحدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

لكن العلاقات تعرضت لاختبارات في عهد إدارة ترامب بسبب خلافات في السياسة بشأن قضايا منها قراره الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.