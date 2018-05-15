تظاهرة على مدخل أم الفحم احتجاجاً على مجزرة غزة

توافدت الجماهير العربية في مدينة أم الفحم وشاركت في المظاهرة القطرية وفق قرار لجنة المتابعة احتجاجا المجزرة التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي في غزة.

هذا وتظاهر المشاركون على مفرق مدخل مدينة أم الفحم على شارع 65، رافعين العلم الأسود واللافتات المنددة بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال على حدود غزة.

وقد رفع المشاركون لافتات كتب عليها: "من القدس لغزة اهتزي يا أرض اهتزي، يا بيبي يا جبان غزة هاشم ما بتنهان، وغزة رمز العزة" والكثير غيرها المناهضة لكل ما يحدث في غزة.

وشهد مدخل أم الفحم توترا إضافيا بعد تعزيز القوات الخاصة المكان ومحاولة حنين الزعبي وبض المتظاهرون الدخول إلى شارع 65 من اجل محاولة إغلاق الشارع امام حركة السير، علما أن شارع 65 من مفرق كفرقرع وحتى مفرق مدينة ام الفحم حوالي 5 كلم أصبح شبه مشلول بعد عرقلة حركة السير من المتظاهرين ووجود مكثّف لأفراد الشرطة. وتحدّث خلال التواجد في التظاهرة العديد من الشخصيات ونواب الكنيست الذي نددوا بشدة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مؤكّدين على تضامن الشعب الفلسطيني في الداخل مع إخوانهم في غزة.