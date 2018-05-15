وقفة تضامنية في روما تنديدا بالمجزرة الإسرائيلية في غزة

اعتصم أبناء الجالية الفلسطينية في إيطاليا، وممثلو الأحزاب الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أمام مقر البرلمان الإيطالي وسط العاصمة روما.

وكانت الجالية الفلسطينية في روما ولاتسيو، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني العربي، ورابطة الفلسطينيين في إيطاليا، وجمعية اسوباتشة وشبكة روما للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعت جميع القوى السياسية الإيطالية الديمقراطية والنقابات والمجتمع المدني الايطالي للخروج من صمتهم واللامبالاة أمام المجزرة الإسرائيلية الجديدة التي قام بها جيش الاحتلال.

وقالت القوى في بيان إن إسرائيل والولايات المتحدة تحتفل بالذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة إسرائيل، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

وأضاف المشاركون إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بمجزرة أخرى ضد الرجال والنساء والشيوخ والأطفال من بين مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يحتجون سلميا لتأكيد حقهم المقدس في العودة إلى ديارهم وأراضيهم.

وأكدوا أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله البطولي بشجاعة ليتصدى لهمجية ووحشية الجيش الصهيوني الإجرامي، ولتأكيد حقه في الحياة والعيش بسلام وأمن مثل كل شعوب العالم الأخرى.

وشارك في الاعتصام العديد من ممثلي الأحزاب الإيطالية والجمعيات المتضامنة من الشعب الفلسطينية وحقوقه المشروعة.