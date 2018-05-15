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"يعلون": غزة تشكل تهديداً وجودياً على "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:20 - 15 مايو 2018
موشيه يعلون موشيه يعلون
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تطرق وزير حرب الاحتلال السابق موشي يعلون للمستجدات الأخيرة التي شهدها يوم أمس الاثنين على الحدود مع قطاع غزة، مشيدا بسلوك جيش الاحتلال في صد المتظاهرين ومنعهم من اختراق الجدار الحدودي.

ووفقا للقناة العبرية السابعة، فقد وصف يعلون غزة قائلا: "بأنها تشكل تهديدا وجوديا على اسرائيل، فهم لا يقاتلون على غوش قطيف بل يقاتلون على تل أبيب"، على حد تعبيره.

واضاف يعلون بأن التفاهمات الأساسية غير واضحة لنا ولهم، حيث إنهم لا يريدون الاعتراف بقيام "دولة اسرائيل"، ونحن لا نريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

و تطرق يعلون لتهديد الطائرات الورقية موضحا بأنها تشكل تهديدا كبيرا ولا ينبغي الاستهانة بهذا التهديد الذي يترتب عليه مخاطر كبيرة جدا، داعيا إلى إيجاد حل عملياتي عاجل لهذا التهديد.

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