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الاحتلال يقرر طرد القنصل التركي من تل أبيب

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:46 - 15 مايو 2018
تعبيرية تعبيرية
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أفادت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الاحتلال قام بطرد القنصل التركي العام في القدس ردا على طلب أنقرة من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية.

وأكد المتحدث باسم خارجية الاحتلال، أن الوزارة قامت عصر اليوم الثلاثاء باستدعاء القنصل العام التركي بالقدس حسنو غورجان ترك أوغلو وطلبت منه مغادرة "إسرائيل".

ويأتي ذلك بعد استدعاء الخارجية التركية لسفير "إسرائيل" في أنقرة، لتقديمه احتجاجا رسميا إزاء الأحداث على الشريط الحدودي مع غزة أمس الاثنين، وطلبت منه مغادرة البلاد.

وسبق لتركيا أن أدانت بلهجة شديدة استشهاد العشرات من الفلسطينيين في غزة، أثناء المواجهات مع قوات الاحتلال، كما أدانت نقل السفارة الأمريكية لدى "إسرائيل" إلى القدس، الذي أثار الاحتجاجات وسط الفلسطينيين.

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